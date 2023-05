Complexo Sta.Teresinha avança com nova ponte na Avenida dos Estados

Da Redação



31/05/2023 | 09:14



As obras do Complexo Viário e Parque Urbano Santa Teresinha, em Santo André, continuam avançando e entram em nova fase, com a construção de uma ponte para o retorno na Avenida dos Estados. A estrutura ficará sob as pistas expressas que serão construídas em uma futura etapa das intervenções, que darão maior fluidez ao tráfego na região.

“Avançamos para mais uma importante etapa desta que é a maior obra de mobilidade já realizada em Santo André. Uma das fases é a entrega dessa nova ponte, prevista para acontecer em 60 dias, que vai atender aos motoristas que circulam na Avenida dos Estados e querem acessar a região do bairro Santa Teresinha. O cronograma prossegue e acompanhampos de perto essa obra, que resolverá problemas históricos na mobilidade da nossa cidade”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB), em vistoria realizada na manhã de ontem.

No mês passado foi instalada a passarela metálica que vai garantir a segurança dos pedestres durante a travessia dos dois lados da Avenida dos Estados. As estruturas foram montadas previamente em terreno do canteiro de obras localizado na via e o trabalho de içamento da superestrutura exigiu a utilização de um guindaste específico e outros equipamentos para o transporte de peças de grande porte e peso.

As obras do complexo são divididas em fases e têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha. Com a construção de dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, será possível reduzir o número de cruzamentos em nível, melhorando a fluidez dos motoristas que trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco para acessar o primeiro e o segundo subdistritos.

Além disso, as novas pistas do Complexo Viário Santa Teresinha vão contar com acessibilidade para pedestres e ciclistas, garantindo maior segurança viária, e está prevista a construção de um parque linear sob os viadutos.

CASTELO BRANCO

As obras de recuperação estrutural do Viaduto Presidente Castelo Branco, que liga a Avenida Prestes Maia à Avenida dos Estados e ao bairro Santa Teresinha, prosseguem em ritmo acelerado.

O tratamento das patologias da estrutura está avançando com aberturas nas lajes do viaduto para a realização do trabalho de aplicação de material com objetivo de recuperar todas as deficiências estruturais existentes, decorrentes do processo de deterioração natural ao longo do tempo, tendo em vista que sua construção é da década de 70. Posteriormente serão feitos o reforço e remodelação da estrutura.

O custo de todas as intervenções, que incluem o reforço estrutural do viaduto, criação das pistas elevadas que irão eliminar os cruzamentos existentes e a construção do parque linear, é de R$ 145 milhões. O pacote de intervenções de mobilidade conta com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).