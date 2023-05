Metalúrgicos e Toyota negociam legado na saúde

Da Redação



31/05/2023



Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC estiveram na manhã de ontem na Santa Casa, em São Bernardo, acompanhados da direção da Toyota, para uma visita nas instalações hospitalares.

A ação acontece mediante pedido da entidade sindical de criação de um legado da montadora na área da saúde no município, após o anúncio de encerramento das atividades fabris da empresa que ocorrerão em novembro deste ano. A medida está sendo avaliada e passando por aprovação para ser realizada na unidade médica.

“No processo de negociação com a Toyota, além de discutir as questões ligadas diretamente aos trabalhadores, achamos importante a Toyota deixar um legado em São Bernardo”, afirmou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Moisés Selerges.

“Este legado que a empresa deixará, a pedido do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, será a ampliação do atendimento na Santa Casa. Por isso, estivemos na entidade para conhecer o projeto que no futuro breve detalharemos não só para nossa categoria, mas para toda a sociedade”, prosseguiu.

O diretor administrativo do Sindicato, Wellington Messias Damasceno, também destacou a importância desta contrapartida para a cidade e todo o Grande ABC. “Nós lamentamos a saída da montadora da região, apesar de todos os esforços feitos pelo sindicato para que ela permanecesse. Ainda assim, já que a decisão está tomada e já cumprimos as negociações perante os trabalhadores, é importante que fique algo para a cidade e para a região, uma vez que a Toyota por muito tempo esteve aqui e se beneficiou do Grande ABC”.

“Fazer um gesto na área médica e em áreas que nossa região é carente é essencial e faz parte do papel do sindicato reivindicar esse tipo de contrapartida”, continuou o sindicalista.