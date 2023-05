Entrega do IR termina hoje; região enviou 88% do esperado

Nilton Valentim

do Diário do Grande ABC



31/05/2023 | 08:40



O prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física termina às 23h59 de hoje. Nas sete cidades do Grande ABC, até a manhã de ontem, haviam sido enviadas 765.014 documentos. Isso significa que 98.830 contribuintes ainda não tinham acertado as contas com a Receita Federal. O órgão estimou em 863.844 o número de declarações da região.

Neste ano, o prazo foi aberto em 15 de março, o que significa que até o encerramento do tempo hábil, hoje, serão 78 dias. “O brasileiro sempre tem o costume de deixar para a última hora”, afirma a sócia da Contabilidade Ribeiro, de Santo André, Patrícia Barros.

Segundo ela, neste ano os quatro profissionais que compõem a equipe especializada em Imposto de Renda irão fazer cerca de 800 declarações, de pessoas físicas e jurídicas, da região, de outras cidades e até outros Estados. E, para hoje, a previsão é de trabalho intenso durante todo o dia.

Pedro Miguel Abreu de Oliveira, advogado tributarista e professor do curso de direito da Universidade Metodista de São Paulo, aconselha os atrasados a providenciarem o acerto de contas o mais cedo possível. Isso porque, quanto mais se aproxima o fim do prazo, o sistema da Receita Federal fica mais congestionado e corre-se o risco de não conseguir realizar o envio a tempo.

É preciso também prestar o máximo de atenção e cuidado na conferência de documentos para evitar erros. E, caso não de tempo de terminar o preenchimento, é importante que o contribuinte envie e, posteriormente, realize uma declaração retificadora.

Tudo isso para escapar da multa, no valor de 1% ao mês, sobre o valor do Imposto de Renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda. E começa a contar no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e termina sua contagem na data do envio da declaração.

POR CIDADE

Santo André, com 240.026 declarações, é a cidade da região com o maior número de envios. Na sequência vem São Bernardo (239.177), Mauá (91,8 mil), Diadema (89.625), São Caetano (68.798), Ribeirão Pires (27.926) e Rio Grande da Serra (7.662).