Rodada de negócios reúne 90 empresárias em Santo André

O grupo de mulheres empreendedoras Made 6, em parceria com o Sebrae, realizou ontem a primeira rodada de negócios. O principal objetivo do evento era promover a interação entre mulheres empreendedoras e mostrar que elas não estão sozinhas no mundo dos negócios, pelo qual cada vez mais mulheres se interessam.

“O nosso grupo de empreendedoras nasceu realmente para que pudéssemos conectar, apoiar e motivar as mulheres, Para que elas possam melhorar cada vez mais o desempenho delas na gestão de seus negócios”, comentou Andreia Bessa, coordenadora do grupo de empreendedoras do Made 6.

A rodada de negócios foi realizada no Baby Beef, localizado no bairro Jardim, em Santo André. E contou com a presença de aproximadamente 90 empreendedoras, A dinâmica do evento consistia em 10 rodadas, onde cada empreendedora pôde apresentar o seu negócio às outras donas de negócios que marcaram presença no evento. A ideia desse formato é desenvolver novas redes de troca de conhecimento, experiências, e ainda ter a oportunidade de fazer parcerias e negociações.

UNIÃO FEMININA

A empreendedora Maria Gabriela Xavier afirma que o evento evidencia o poder da união feminina “Eu adorei participar desta rodada de negócios. Pude sentir a troca de apoio e união entre as mulheres. Mas o que estou achando mais legal são as parcerias que estão sendo desenvolvidas a partir daqui, evidenciando como é importante nós, empreendedoras, nos unirmos”, disse.

Maria é dona de agência de viagens, empresa com mais de 10 anos no mercado que passa por processo de reformulação, o que ressalta ainda mais a impôrtancia do evento para o negócio da empreendedora. “Espero que as pessoas possam conhecer e acompanhar os nossos projetos e novidades”, afirmou a dona da agência de viagens.

Além de as mulheres poderem apresentar seus negócios, o evento contou com exposição de produtos de empresas parceiras do Made 6. Caso da VR Joias, administrada pela empresária Virgínia Arruda, para quem a iniciativa é importante justamente por incentivar as mulheres donas de negócios. “Esse evento, além de nos incentivar a seguir como empreendedoras, também promove essa conexão entre nós, mulheres. Então, aqui podemos fazer novos negócios e parcerias com outras empresas”, lembra.

A coordenadora do coletivo de empreendedoras, Andreia Bessa, afirma que o grupo pretende organizar mais rodadas de negócios, e outras inciativas voltadas às mulheres donas de empresas.

“A dica que dou para as empreendedoras é que sejam persistententes, tenham resiliência, planejem cada passo que forem tomar, e cuidem da sua empresa. Porque é muito importante as mulheres terem esse olhar de empresária”, avaliou.