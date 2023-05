Até Pio Mielo faltou na audiência da Saúde

da Redação



A audiência pública na Câmara de São Caetano para prestação de contas da Secretaria de Saúde, anteontem, foi praticamente esvaziada pelo bloco governista no Legislativo. Dos 19 vereadores, dez não participaram da atividade, inclusive o presidente Pio Mielo (PSDB), seis marcaram presença e três pediram que assessores os representassem, entre os quais Edison Parra (Podemos), dos poucos que têm feito oposição ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).As explicações sobre as ações desenvolvidas pela Pasta ficaram a cargo da interina Cibele Cristine Remondes Siqueira, há apenas uma semana no cargo, como substituta da titular Regina Maura Zetone, em férias. Cibele se recusou a responder a questionamentos sobre o aluguel do prédio do Hospital Veterinário São Lázaro, que pertence a seu marido. Talvez por saberem que ela passaria por saia justa, tanto pela locação do imóvel quanto o pouco tempo na função, os vereadores da base do chefe do Executivo preferiram manter distância.