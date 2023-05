Esquema de apostas: jogador que cometeu pênalti por R$ 70 mil pega suspensão de 720 dias

30/05/2023 | 22:40



O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) concluiu nesta terça-feira o julgamento de Jarro Pedroso por envolvimento em esquema de apostas cujo objetivo era manipular resultados do futebol brasileiro. O atleta do Inter de Santa Maria pegou um gancho de 720 dias e terá de arcar com multa de R$ 100 mil.

Originalmente, o julgamento de Pedroso aconteceria na segunda-feira passada, mas sua defesa entrou com pedido de adiamento. A solicitação foi aceita pelos membros do TJD-RS, que naquela mesma sessão definiram a suspensão dos mesmos 720 dias para Nikolas Farias, então jogador do Novo Hamburgo.

Réu confesso, Pedroso teria acertado receber um pagamento de R$ 30 mil - sendo R$ 70 mil prometidos a ele primeiramente - para que cometesse um pênalti contra o Caxias na época em que atuava pelo São Luiz, no Campeonato Gaúcho. Ele de fato cometeu a penalidade.

Durante o julgamento, Pedroso prestou depoimento de forma virtual, enquanto sua defesa foi sustentada por Cristiano Urach, advogado de um escritório contratado pelo seu clube atual, o Inter de Santa Maria, da segunda divisão gaúcha.

Paulo Cesar Girardi fez a sustentação em defesa do São Luiz como diretor jurídico da equipe de Ijuí e pediu que o clube não ficasse responsável por arcar com a pena pecuniária, mas não foi atendido. Assim, caso o jogador não pague a multa de R$ 100 mil, é de responsabilidade do São Luiz quitá-la junto ao TJD-RS. Cabe recurso.