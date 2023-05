EUA: Comitê da Câmara aprova enviar projeto do teto da dívida à votação no plenário amanhã

30/05/2023 | 22:13



O Comitê de Regras da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na noite desta terça-feira, 30, o envio do projeto de lei do teto da dívida para votação no plenário amanhã. A legislação abrange o acordo entre a Casa Branca e os republicanos para elevar a dívida por dois anos em troca de travas aos gastos públicos.

O projeto foi aprovado em votação acirrada, por 7 votos favoráveis à 6 contrários. O grupo composto por 13 deputados - nove republicanos e quatro democratas - era responsável por determinar as normas sob as quais a tramitação da pauta seria sujeita.

Todos os quatro democratas votaram contra o envio do projeto de lei para consideração no plenário. Os republicanos Chip Roy e Ralph Northan, que haviam expressado anteriormente sua insatisfação com o acordo bipartidário, também votaram contra a legislação.