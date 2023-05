Proposta de bilionária da Arábia Saudita pode tirar Benzema do Real Madrid

30/05/2023 | 20:42



Não é apenas Messi que pode estar indo para a Arábia Saudita na próxima temporada. De acordo com o jornal AS, da Espanha, Benzema recebeu uma proposta de 400 milhões de euros, cerca de R$ 2,172 bilhões, de uma equipe da Arábia Saudita para seguir para o país na próxima temporada e estaria analisando.

De acordo com a imprensa europeia, Benzema teria apalavrado uma renovação contratual com o Real Madrid no início de maio por mais uma temporada. Contudo, o atacante francês teria recebido uma oferta de um dos clubes da Arábia Saudita de 400 milhões de euros por dois anos e este novo cenário fez com que o jogador voltasse a analisar as opções para o futuro. Vale lembrar que o jogador francês está com 35 anos e defende o time da capital espanhola desde 2009.

Assim como aconteceu com Cristiano Ronaldo quando chegou ao Al Nassr no início de 2023, a chegada de Benzema na Arábia Saudita não envolve apenas o fato de jogar na liga local. De acordo com a imprensa europeia, a ideia é que o francês seja um dos astros do futebol mundial que podem mudar a imagem do país no esporte. De acordo com o jornal Marca, Messi teria recebido uma proposta parecida do Al Hilal e estaria próximo de uma ida para a Arábia Saudita.

A proposta para Benzema e Messi, de acordo com a imprensa europeia, englobaria a atuação nos gramados por um período e posteriormente a dupla seguiria no país para serem embaixadores da Copa do Mundo de 2030, que a Arábia Saudita busca ser sede.

Nos últimos tempos, o times sauditas vem buscando mudar a imagem do esporte no país. Com o desejo de ser sede da Copa do Mundo de 2030, ao lado da Grécia e da Turquia, o governo do país vem incentivando e ajudando as equipes na busca por grandes nomes do esporte mundial. A candidatura saudita disputa a chance de ser sede do mundial com Portugal, Espanha e Marrocos e também Uruguai e Argentina.