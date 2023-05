Pacheco diz que Senado votará MP dos ministérios amanhã se Câmara votar hoje

30/05/2023 | 17:50



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a Casa votará a medida provisória que reestrutura o governo amanhã, caso a Câmara conclua a análise nesta terça-feira, 30.

De acordo com ele, haverá mobilização na Casa Alta para não deixar a medida perder a validade. A MP dos ministérios expirará se não for votada até quinta-feira.

A comissão mista que analisou a proposta fez alterações no texto. O Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, teve as atribuições esvaziadas.

Houve críticas de aliados do governo. Apesar disso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse mais cedo que o governo apoiará o relatório elaborado na comissão mista.