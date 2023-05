Ana Maria Braga cai na risada com trocadilho de duplo sentido

30/05/2023 | 15:10



Nesta terça-feira, dia 30, Ana Maria Braga mostrou todo seu bom humor durante a apresentação do Mais Você. Um dos temas do programa era a alta dos preços das carnes.

Ao falar com o jornalista Fabrício Battaglin, Ana falou que no programa dela os participantes matam a cobra e mostram o pau. A apresentadora queria dizer que lá no Mais Você eles explicam tudo.

- Fabrício Battaglin está no mercadão da Lapa, aqui em São Paulo, para saber o preço do frango, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau.

Depois de dar boas risadas, Braga contou que na verdade eles iam era mostrar o frango hoje. Em seguida o jornalista mostrou um pouco o mercadão e conversou com uma especialista em frangos.

Ana Maria Braga aproveitou o dia para mostrar algumas receitas diferentes de como fazer um bom frango frito. Louro Mané, que só tem o nome de quem não sabe aproveitar a vida, curtiu bastante o dia e experimentou os quitutes da avó.