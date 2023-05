Reprisando no Vale a Pena Ver De Novo, abertura de Mulheres Apaixonadas vai passar por mudanças

30/05/2023 | 14:10



Na última segunda-feira, dia 29, começou a reprise da novela Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver De Novo. A trama escrita por Manoel Carlos foi marcante e contava a história de uma das tantas Helenas do autor, vivida por Christiane Torloni.

Mas um outro fato marcante da produção era a abertura em que várias mulheres apareciam junto com as pessoas que amam, tudo ao som do clássico Pela Luz dos Olhos Teus, de Tom Jobim e Miúcha.

No vídeo, as mulheres que apareciam no começo de Mulheres Apaixonadas, não eram apenas as personagens escritas por Maneco. Os telespectadores podiam mandar fotos próprias para entrar na abertura.

Nesta reprise, a TV Globo vai mudar a abertura e abriu um link para receber novas fotos de quem quiser aparecer no começo do folhetim.

Em 2003, quando Mulheres Apaixonadas foi exibida pela primeira vez, a equipe trocava a abertura da produção a cada 15 dias. Isso para aumentar o número de pessoas que poderiam ser escolhidas para passar na TV.