Ponte Preta jogará com zaga reserva na tentativa de embalar na Série B

30/05/2023 | 13:57



Depois de quatro jogos, a Ponte Preta voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro ao fazer 1 a 0 no Vila Nova no último fim de semana. Para manter o ritmo, porém, o técnico Felipe Moreira terá um grande problema para escalar o setor defensivo, já que a dupla titular é desfalque certo.

Os zagueiros Mateus Silva e Fábio Sanches sofreram o terceiro cartão amarelo e estão fora. Edson vem sendo o substituto imediato e deve ocupar uma das vagas. A outra será disputada entre os recém-contratados Thomás Kayck, que já estreou, e Anilson, que ainda não teve uma chance.

A boa notícia é que o lateral-direito Luiz Felipe retorna de suspensão, mas ainda assim briga pela posição com Mailton, que o substituiu bem. Outra possível volta é a do volante Felipe Amaral, cortado do último jogo por conta de uma virose.

A situação mais indefinida é a do atacante Eliel, que vem se recuperando de um problema muscular e será reavaliado durante a semana.

Com a vitória, a Ponte Preta chegou a dez pontos e aparece na 15ª colocação. O time volta a campo no próximo sábado, às 17h, quando visita o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela décima rodada.