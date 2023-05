Hotel organiza passeios para ver a Lua cheia nas Cataratas do Iguaçu

Redação

O Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, organiza tours noturnos exclusivos para quem quer ver a Lua cheia nas Cataratas. Localizado dentro do parque que abriga as quedas d’água, o empreendimento foi um dos grandes destaques do Forbes Travel Guide 2023, guia que elege as melhores hospedagens ao redor do mundo.

Tour para ver a Lua cheia nas Cataratas do Iguaçu

O tour noturno consiste em uma caminhada de 1,3 km até a Garganta do Diabo, passando pelo mirante principal, onde é possível ver as Cataratas e observar o raro fenômeno do arco-íris lunar.

A descida até as passarelas inferiores é realizada a pé, por escada. O tour é feito na companhia de um guia, mas não é recomendado para menores de 12 anos e pessoas com dificuldade de locomoção.

Os viajantes que optam por realizar a experiência também podem participar de atividades como tratamento de 50 minutos no spa com foco em energia lunar e natureza, duas aulas de yoga com direito a mesa de chá e snacks, piquenique no jardim do hotel e exercícios respiratórios e bioenergéticos.

O pacote da Lua cheia é uma experiência sazonal e está disponível por uma semana mensalmente, com vagas limitadas. Por isso, quem pretende contemplar esse lindo espetáculo da natureza precisa programar a sua hospedagem com base nas condições ideais de realização da experiência.

Próximas datas de 2023*

Junho: Dia 4

Julho: Dia 3

Agosto: Dias 1 e 30

Setembro: Dia 29

Outubro: Dia 28

Novembro: Dia 27

Dezembro: Dia 26

*Programação sujeita a alterações devido a condições climáticas.

