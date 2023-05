Hammerhead Pro HyperSpeed: Razer anuncia fone de ouvido gamer sem fio

Da Redação, com assessoria

30/05/2023



A Razer acaba de anunciar o Hammerhead Pro HyperSpeed. Esses fones de ouvido intra-auriculares oferecem mobilidade e versatilidade com latência ultrabaixa em múltiplas plataformas, como PC, PlayStation, smartphones e dispositivos portáteis, incluindo Nintendo Switch e Steam Deck. Com recursos como cancelamento de ruído ativo ajustável, estojo de carregamento sem fio rápido e iluminação Razer Chroma RGB personalizável, o produto chega ao mercado em agosto pelo preço sugerido de R$ 2.299,90.

Áudio certificado THX

O Hammerhead Pro HyperSpeed foi desenvolvido para aqueles que desejam o melhor em experiência de áudio, já que os fones de ouvido têm a certificação THX – sinônimo de qualidade, consistência e desempenho de áudio em todo o mundo. O Programa de Certificação THX para fones de ouvido e headsets foca em recursos como frequência de resposta consistente, baixa distorção e isolamento de ruído. Desenvolvida sobre os padrões da indústria e com quatro décadas de métodos próprios de testes, a certificação é um processo rigoroso e supervisionado por engenheiros de áudio de primeira classe.

Conectividade entre plataformas

O Hammerhead Pro HyperSpeed expande os limites do áudio sem fio com a inclusão do conector Razer HyperSpeed Wireless. Esse recurso preenche a lacuna de dispositivos que não possuem áudio Bluetooth. Tudo o que os jogadores precisam fazer é conectar o dongle em um PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck ou PC e desfrutar de uma conectividade de 2.4 GHz.

Tecnologia sem fio Razer HyperSpeed

A tecnologia HyperSpeed Wireless da Razer oferece desempenho de áudio para o Hammerhead Pro HyperSpeed. Com o conector de 2.4 GHz, os fones de ouvido alcançam um desempenho de baixíssima latência, com menos de 40 ms. Além disso, o Modo Gaming não se restringe ao Bluetooth e entrega desempenho robusto com latência de apenas 60 ms. Com compatibilidade Bluetooth 5.3, o dispositivo proporciona conectividade fluida com diversos dispositivos.

Cancelamento de ruído ativo

O Hammerhead Pro HyperSpeed foi construído para melhorar a imersão e a concentração do usuário por meio de um cancelamento de ruído ativo, híbrido e ajustável. Os microfones de feedback e feedforward monitoram o ambiente ao redor, permitindo que os usuários cancelem completamente os barulhos indesejáveis durante as sessões ou que ajustem via aplicativo a quantidade de som ambiente que querem deixar entrar.

Estojo de carregamento sem fio rápido

O Hammerhead Pro HyperSpeed vem com um estojo de carregamento rápido sem fio compatível com tecnologia Qi e capaz de fornecer 24 horas adicionais de bateria. Habilitado ao Razer Charging Pads e outros carregadores wireless, conta ainda com uma porta tipo C para carregamento por cabo.

Modo Não Perturbe em conexão Dual-Wireless

O modo Não Perturbe silencia as notificações do Bluetooth durante os jogos com HyperSpeed, permitindo que os usuários mantenham o foco no jogo ou no trabalho. Quando conectado a um telefone e a outra fonte de áudio por Bluetooth, o módulo pode ser alternado para evitar que chamadas e textos interrompam as sessões.

Razer Chroma RGB

O Hammerhead Pro HyperSpeed oferece iluminação personalizável e diversas possibilidades de estilo a partir de 16,8 milhões de cores, inúmeros padrões e efeitos dinâmicos de iluminação in-game. Os usuários podem experimentar uma personalização RGB completa e imersão profunda com o maior ecossistema de iluminação do mundo para dispositivos gamer.

