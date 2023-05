Bolsas da Europa fecham em baixa, com cautela sobre panorama econômico e commodities em queda

30/05/2023 | 13:43



As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta terça-feira, 30, em um cenário de cautela diante de uma série de riscos para a economia global. Apesar dos avanços por um acordo sobre a elevação do teto da dívida dos Estados Unidos, o tema ainda segue em tramitação no Congresso, e ganhou alguns novos obstáculos. Enquanto isso, as perspectivas de novas altas de juros para tentar conter a inflação em algumas das principais economias segue pesando nos ativos. Nesta terça, as commodities foram especialmente pressionadas, o que impactou ações ligadas às matérias primas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve baixa de 0,92%, a 456,64 pontos.

Investidores na Europa estão na expectativa de que o Congresso dos EUA inicie nesta quarta-feira, 31, a votação do acordo para elevar o teto da dívida, que foi fechado entre a Casa Branca e a oposição republicana no fim de semana. Alguns republicanos de linha-dura, porém, ameaçaram na segunda-feira rejeitar o acordo, que é necessário para que os EUA evitem um calote em sua dívida nos primeiros dias de junho.

Também segue no radar a situação política da Espanha, cujo governo decidiu antecipar a eleição geral para 23 de julho após o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) do primeiro-ministro Pedro Sánchez ser derrotado nas eleições regionais de domingo, 28. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,21%, a 9.161,10 pontos.

Da agenda desta terça, destaque para o índice de sentimento econômico da zona do euro, que caiu mais do que o esperado em maio, a 96,5 pontos, embora apenas a confiança do consumidor tenha melhorado marginalmente.

Para a Oxford Economics, as empresas também estão enfrentando aumento dos custos de empréstimos e um aperto na oferta de crédito pelos bancos. A restrição de crédito pode ter sido agravada pela recente turbulência no setor bancário e pode ter um forte impacto em vários setores, principalmente no setor imobiliário comercial, avalia a consultoria.

Em Londres, no retorno após o feriado, o FTSE 100 caiu 1,38%, a 7.522,07 pontos. Em Paris, a petroleira Total despencou 3,28%, pressionando o CAC 40 a uma baixa de 1,29%, a 7.209,75 pontos. A Galp caiu 3,73% em Lisboa, onde o PSI 20 caiu 1,31%, a 5.793,68 pontos. Em Milão, Eni (-2,39%) e Saipem (-1,89%) estiveram entre as principais quedas do FTSE MIB, que baixou 0,16%, a 26.575,76 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,27%, a 15.908,91 pontos.