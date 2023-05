Kate Middleton estaria incomodada com Rei Charles III interferindo na criação de Príncipe George: A palavra do rei não é definitiva

30/05/2023 | 13:11



Não cutuque uma mãe que ela vira leoa! Ao que parece, a relação de Kate Middleton com o sogro, Rei Charles III, está um tanto quanto estremecida após o monarca começar a dar pitacos na criação de Príncipe George, o primogênito da Princesa de Gales com Príncipe William.

De acordo com o site Radar Online, Charles III gostou tanto da atuação do neto na coroação que gostaria que o garoto, de nove anos de idade, assumisse mais funções. Contudo, segundo fontes da realeza, Kate pediu para o rei ir com calma pois ela gostaria de aprovar cada tarefa.

Para ela, a palavra do rei não é definitiva quando se trata de seus filhos. Ela tem sido muito clara sobre isso. E, se isso começar uma divisão ou mesmo uma guerra total, que assim seja.

Além disso, o rei estaria tentando que George seguisse as tradições e fosse para um internato de elite. Kate, por sua vez, acha desnecessário o filho ter tratamento especial.

Kate e Charles são muito parecidos de várias maneiras: ambos amam o que a monarquia representa, sentem um profundo dever para com a Grã-Bretanha e a Commonwealth e compartilham a crença da Rainha Elizabeth II de que a realeza nunca deve reclamar, nunca deve explicar. Eles são muito diferentes em suas opiniões sobre como a monarquia deveria operar em 2023, disse o insider.