Neymar Jr. fecha hotel e escolhe data para o chá revelação do sexo de seu próximo bebê

30/05/2023 | 13:11



Papai do ano, Neymar Jr. não é de economizar na hora de festejar a vida. Com seu próximo bebê não seria diferente: o atleta teria fechado um hotel em Magaratiba, no Rio de Janeiro, para receber os amigos e a família, que vão acompanhar o chá revelação.

De acordo com informações do Extra, Neymar e Bruna Biancardi estariam planejando o momento mais que especial para descobrir se o bebê é uma menina ou mais um menino, lembrando que o atleta já é pai de Davi Lucca.

A festa em si rolaria na mansão de Neymar em Magaratiba, onde também foi feito o anuncio de que Bruna estava grávida. Ainda segundo o jornal, o evento está marcado para o dia 24 de junho.

Em seus Stories, Biancardi já falou sobre o que ela acredita que o bebê vai ser, segundo a influenciadora ela vai ter uma menininha.

Já Neymar teria a preferência para ter outro filho homem, segundo informações da Fábia Oliveira. Além do atleta, Davi também estaria torcendo para ter um irmãzinho.