EC Brasil. A repercussão. E uma homenagem... ...ao craque Scarpelli.

31/05/2023 | 07:45



”Conheço vários daquela foto do Brasil: Fernandão (jogou comigo no Bate Fácil, no Mesc), Gilson, Marquinhos, Batista, Branco (jogou com a gente também), Zé Eduardo e mais uns dois ou três que jogavam no Madrugada e com quem fizemos três finais (perdemos todas), e foi cada jogão. Dentro de campo era pau, mas depois o churrasco era todo mundo junto. Até porque, vários tinham jogado juntos no Vila Baeta”.

Wilson Moço, editor de Política do Diário.

“Treinei lá com o próprio saudoso Sr. Brota no campo do Estrelão”.

Diego Roldan Garcia, team leader

“Parabéns pelas lembranças passadas”

Elexina Medeiros D''''Angelo, memorialista.

Na história do futebol de São Bernardo, o craque Valter Scarpelli, que envergou a camisa titular do veterano EC São Bernardo, com brilho, e que está nos anais do EC Brasil, como revela a seleção das 70 imagens reunidas pelo diretor e ex-presidente Roberto Gardinalli, da Copiadora São Bernardo.

HISTÓRIA – A primeira sede do EC Brasil funcionou num barracão nos fundos da Rua Frei Gaspar, propriedade da família Bassoli, que na frente mantinha o Bar Brasil. E o clube ganhou o nome de EC Brasil, em homenagem aos Bassoli, como contou aqui mesmo em “Memória” o próprio fundador, Almerindo Protti, em artigo publicado em 2003, quando o velho Brota nos recebeu na atual sede, em Nova Petrópolis.

Crédito da foto 1 - Seleção: Roberto Gardinalli

HOMENAGEM. Valter Scarpelli (ao centro) rodeado pelos amigos Gerson (ao microfone), (?), Batista, Carlinhos, Admir Ferro e Carvalho

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 30 de maio de 1993 – ano 36, edição 8400

ESPECIAL – Avenida dos Estados abriga mil tipos: o borracheiro Dedé, o vendedor de redes Paraíba, o sorveteiro Afonso, a vendedora de frutas Geralda.

Uma avenida de contrastes, onde o pequeno comércio e favelas começavam a ceder espaço para grandes empreendimentos.

EM 31 DE MAIO DE...

1903 - Nasce, em Itapetininga, Eurico Mascarenhas de Queirós, cirurgião-dentista e jornalista. Fundou vários jornais. Foi correspondente da Folha da Manhã. Atuou na Imprensa de Santo André. Foi redator dos programas do Teatro Municipal de São Paulo, gestão de Jânio Quadros.

Circula o nº 1 do quinzenário “O Livre Pensador”, que se propunha a combater a invasão dos frades estrangeiros. Prometia combater o fanatismo e o beatério.

NOTA – Hoje, combateria o “fake news”?

1953 - Inaugurada a subdelegacia de polícia e a agência da Prefeitura de Santo André na Vila Prosperidade.

1978 – Setor automobilístico faz acordo. Metalúrgicos conquistam 11 e 13,5% de antecipação. Greve atinge o setor químico.

HOJE

Dia Internacional da Aeromoça

Dia do Comissário de Bordo

Dia Mundial do Combate ao Fumo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio Grande do Sul, hoje é o aniversário de Campinas do Sul, Feliz, Muçum, Nonoai

Em Minas Gerais: Juiz de Fora, Lamim, Santa Vitória e São Gonçalo do Sapucaí.

Em Alagoas, Limoeiro de Anadia e Piaçabuçu.

E mais: Afrânio (PE), Irecê (BA), Jataí (GO) e São Paulo de Olivença (AM)

Visitação de Nossa Senhora

31 de maio

Igreja celebra a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel em Ain-Karin, na Judéia. Isabel se achava grávida e daria à luz são João Batista, o Precursor.

Ilustração: blog Canção Nova