Obituário - 31 de maio de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/05/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Bernardina Lucas Ribeiro de Moraes, 101. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cantidio de Souza Malta, 96. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Lopes da Silva, 90. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Fernandes, 90. Natural de Águas da Prata (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hilda Acetto Crollo, 86. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Jardim da Colina.

Izabel Soler Rodrigues, 84. Natural de Tabatinga (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, na Capital.

Cecília Butkevicius, 76. Natural de Santa Lúcia (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Lima da Silva, 68. Natural de São Caetano. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Lúcio Cressoni, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Lopes Alonso, 58. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lidiane das Montanhas, 35. Natural de Panelas (PE). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Resolina de Morais, 94. Natural de Varginha (MG). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Amaro Ramos da Silva, 87. Natural de Amaraji (PE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

José Vieira, 80. Natural de Mercês (MG). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Evangelista Pessoa, 76. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Maria Estela, em São Paulo. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Valdeci da Silva, 74. Natural de Andradina (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Alice Machado Nicotra, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Santicler da Silva, 70. Natural de Conselheiro Lafaiete (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Querina Pascoal Vieira, 64. Natural de Piatã (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Josepha Pispico Dadi, 94. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Vânia de Fátima Sartori P. Aureana, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Valdomiro José da Rocha, 65. Natural de Ituaçu (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Verônica Lúcia de Lima Silva, 63. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Solange Moreira do Nascimento, 51. Natural de Palmares (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Luzia Sanchietti Pracidino, 91. Natural de Arceburgo (MG). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Francisco de Assis Bento, 72. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Bonfim Alves, 66. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Oswaldo Domingos Nunes, 74. Natural de Santos (SP). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Maria Júlia de Lima Pereira, 68. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.