Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/05/2023 | 12:56



Ao comprar um celular de segunda mão, é válido ter alguns cuidados. O principal deles é realizar uma busca prévia para saber se o aparelho não é pirata. Uma forma de descobrir se um Android é original, por exemplo, é checar o site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A agência é responsável por testar todos os aparelhos vendidos em solo nacional. Uma vez aprovados, eles são homologados e têm seu IMEI cadastrado no sistema. Trata-se de um número único que serve como RG do aparelho. Isso porque permite que o usuário acesse uma série de informações sobre o dispositivo, incluindo se é original ou se possui um boletim de ocorrência informando furto ou roubo.

A seguir, o 33Giga ensina como descobrir o IMEI do Android e usá-lo dentro do site da Anatel. Caso queira descobrir se um iPhone é original, clique aqui.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Primeiramente, você deve descobrir o IMEI do seu Android. É possível encontrá-lo de diversas formas: na caixinha do celular, na Nota Fiscal, no adesivo que fica atrás da bateria, na gavetinha do cartão SIM ou simplesmente digitando *#06# no discador de chamadas.

2. Com o número de IMEI em mãos, acesse o site da Anatel e clique em “Consulte aqui a situação do seu aparelho celular”.

3. Digite o número de série do telefone no campo IMEI e aperte “Consultar”.

4. Se o Android for homologado pela Anatel e não tiver pendências, aparecerá a seguinte mensagem: “Até o momento o IMEI informado não possui restrições de uso”. Caso o número seja inválido, significa que pode ser uma réplica. Agora, se você se deparar com outro texto, pode ser que o aparelho já tenha sido furtado ou roubado.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Veja em capturas como saber se seu celular Android é original:

Passo 1 | Crédito: Reprodução/Android Passo 1 | Crédito: Reprodução/Android × Passo 2 | Crédito: Reprodução/Anatel Passo 2 | Crédito: Reprodução/Anatel × Passo 3 | Crédito: Reprodução/Anatel Passo 3 | Crédito: Reprodução/Anatel × Passo 4 | Crédito: Reprodução/Anatel Passo 4 | Crédito: Reprodução/Anatel ×