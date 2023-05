Lucas Lima prevê jogo 'tenso' e clima de 'final' entre Santos e Bahia na Copa do Brasil

30/05/2023 | 12:27



Em situação delicada na temporada, o Santos vai encarar novamente o Bahia nesta quarta-feira em "clima de final", na expectativa de Lucas Lima. Para o experiente meio-campista, o jogo será cercado de "tensão", uma vez que poderá decretar a eliminação do time paulista na Copa do Brasil.

"Mesmo com as equipes já se conhecendo, acho que vai ser diferente pois amanhã (quarta)será uma final, um jogo de mata-mata, tenso. Agora é descansar pra fazer um grande jogo amanhã", disse Lucas Lima, em referência à sequência de jogos entre as duas equipes.

O duelo desta terça é o terceiro entre os dois times num intervalo de um mês. As equipes se enfrentaram pelo Brasileirão e no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro, o Santos venceu por 3 a 0 e, no segundo confronto, houve empate sem gols.

"Acho que os dois jogos foram bem diferentes. Saímos com uma grande vitória no primeiro jogo, pelo Brasileiro, e depois um empate. Então acho que agora será uma partida totalmente diferente das outras duas", projetou o meio-campista.

O Santos vem de duas derrotas seguidas, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa Sul-Americana. No domingo, após o tropeço diante do Red Bull Bragantino, por 2 a 0, o técnico Odair Hellmann admitiu o momento ruim da equipe.

Diante desta situação, Lucas Lima se mostrou ciente da importância do jogo desta quarta. "É uma final, um jogo decisivo, sabemos o quanto é importante. A gente se preparou bem, treinamos muito forte e agora é mostrar dentro de campo. Acho que a equipe está preparada, fisicamente, tecnicamente e com um mental muito forte pra fazer um grande jogo", afirmou o meia.

"Estamos acostumados (com a pressão), pois a gente veste uma camisa pesada. Sabemos que lá vai estar lotado, que é uma torcida que empurra a equipe deles. Mas no campo é 11 contra 11, a gente se preparou bem e agora é mostrar dentro de campo. Vamos deixar tudo lá", prometeu.