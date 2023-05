Rússia: nos reservamos o direito de tomar medidas severas em resposta a ataque com drones

30/05/2023 | 12:09



A Rússia disse nesta terça-feira, 30, que se reserva o direito de tomar medidas mais duras contra a Ucrânia após ataque com drones em Moscou. O país acusa Kiev de lançar nesta manhã, na capital da Rússia, uma suposta tentativa de "ataque terrorista" com oito drones, que foram abatidos pelos sistemas russos de defesa aérea e de guerra eletrônica, segundo comunicado do Ministério de Relações Exteriores russo.

A pasta disse que os ataques "parecem ser dirigidos apenas contra a população civil, com o objetivo de espalhar o pânico" entre a população. A Rússia afirmou que o apoio ocidental à Ucrânia está levando Kiev a cometer ações criminosas cada vez mais imprudentes, "incluindo atos de terrorismo, violações da lei humanitária internacional e crimes de guerra".

"As garantias dos oficiais da Otan de que o regime de Kiev não atacará profundamente o território russo se revelaram completamente hipócritas. O lado russo se reserva o direito de tomar as medidas mais severas em resposta aos ataques terroristas do regime de Kiev", declarou o ministério, em nota.