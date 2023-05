Brunna Gonçalves vai a show de Beyoncé e surta por receber olhada da estrela: Ela olhou pra mim ou estou louca?

30/05/2023 | 12:11



Olha só que situação incrível (e inimaginável!). A dançarina Brunna Gonçalves foi ao show de Beyoncé em Londres, no Reino Unido, na última segunda-feira, dia 29, e compartilhou alguns vídeos do momento em seu Instagram. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o fato de ela ter publicado que recebeu uma olhadinha da estrela global.

Gente, ela olhou para mim ou eu estou louca?

Ademais, a dançarina também se emocionou ao ver o ícone pop de pertinho.

Impossível não chorar vendo a Queen de pertinho.

Ludmilla, que estava ao lado de sua amada Brunna acompanhando toda a apresentação, também publicou trechos do show de Beyoncé e elogiou muito! A rainha da favela ainda postou que estava tendo inspirações para o seu show no The Town, em novembro, vendo toda a performance da estrela internacional.

Show impecável. Gente, tudo impecável. Ela é a maior de todos os tempos. Lenda viva. Minha equipe que se prepare para o show do The Town.