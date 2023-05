Após receber críticas por respeitar puerpério de Viih Tube, Eliezer revela que está recebendo denúncias de abuso sexual

30/05/2023 | 12:10



Como você vem acompanhando, Eliezer já demonstrou diversas vezes que está amando a paternidade e que é verdadeiramente um paizão coruja com Lua, fruto de sua relação com Viih Tube.

E recentemente, o ex-BBB tem recebido várias críticas nas redes sociais devido à falta de sexo com a mãe da criança. Ele já tinha falado anteriormente sobre o puerpério e contou que tem recebido denúncias de abuso sexual durante o momento de resguardo na maternidade, e que recebeu altas críticas por respeirar o puerpério de Viih Tube.

Em um vídeo compartilhando em suas redes sociais, Eliezer abordou o tema e faz questão de usar o seu papel como figura pública para alertar seguidores sobre os assuntos normalmente tratados como tabus.

- Diariamente, recebo relatos de mulheres sendo coagidas a interromper o seu puerpério sem querer para satisfazer uma vontade, um desejo dos seus parceiros.

Depois de toda a conversa, Eliezer ainda surgiu dando detalhes que passou uma noite bem conturbada com sua filha, Lua. E que ao lado de Viih Tube, eles estão fazendo diversos testes para entender o que está se passando com a criança que anda sofrendo muito com cólicas.