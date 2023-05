Anitta rejeita papel em novela e revela nova parceria com Sam Smith

30/05/2023 | 12:10



Mais trabalho por aí! Anitta revelou, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, que deseja se aventurar e virar atriz, mas pretende se especializar antes de aceitar um papel maior. Ela, que já está confirmada na sétima temporada na série espanhola Elite, da Netflix, ainda comentou que rejeitou um papel para uma novela.

Existiram convites no Brasil. Me chamaram para algumas novelas. Mas eram trabalhos que levavam muito tempo e eu queria fazer algo mais curto. Queria poder me dedicar mais, e quando é algo maior não consigo.

Seu papel na série internacional da Netflix foi como um experimento para algo maior.

Fiz Elite porque queria muito ter a ideia de como era o set e os bastidores. Eles são uma família maravilhosa, com uma equipe incrível. Não tinha um papel gigante e reafirmo, quero aprender, começar aos poucos e não ir já me arriscando em algo que não sei. Tenho a consciência de que, por mais que eu já tenha feito muito como cantora, no papel de atriz eu estou no início. Quero começar por baixo. Comecei com um papel pequeno para pegar musculatura e depois ir crescendo. Essa é a minha vontade.

Relação com música

O desejo de atuação não impedirá Anitta de seguir focando em sua carreira na música. Após assinar com a Republic Records, seu próximo trabalho deverá ser um álbum todo focado em funk, mas ainda não tem data de estreia.

Além disso, a estrela global é capa de junho da revista Harper's Bazaar e, durante entrevista, ela revelou que vem colaboração com o grande Sam Smith. A música entre os dois já estava sendo especulada após fãs descobrirem que a faixa Boss/Funk Rave foi registrada no banco de músicas ISWC.

Na entrevista para a revista, Anitta não deu detalhes sobre a data de lançamento ou nome da composição. Ainda em sua conversa com o veículo, ela falou um pouquinho sobre não deixar tudo nas mãos de sua gravadora.

Quero construir toda uma estratégia porque não quero deixar isso nas mãos da minha gravadora. Todos os outros eu estava deixando nas mãos deles. É por isso que não foi tão bem. Louco. Mas isso eu quero ir em massa. Então eu vou fazer isso sozinha. Fiquei grande o suficiente para que as pessoas prestem atenção no que estou fazendo, então é um bom momento para lançar este álbum [que é] finalmente algo em que acredito e algo em que penso: 'Ok, sou eu'. Agora que recebi essa atenção, posso realmente ser eu mesma.