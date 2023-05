Luiz Fernando Guimarães se derrete pelo marido em publicação nas redes sociais

30/05/2023 | 12:11



Luiz Fernando Guimarães é um cara verdadeiramente super romântico e aproveitou a última segunda-feira, dia 29, para expor publicamente tudo o que sente por seua amdo, Adriano Medeiros, com quem é casado há quase 20 anos.

O ator surgiu no Instagram postando algumas imagens ao lado de sue amado e de seus filhos, mas o que realmente chamou a atenção foi o texto que Luiz Fernando Guimarães de 73 anos de idade fez para o mado durante o aniversário dele.

Hoje é o dia do meu companheiro de tantas aventuras, viagens avenças e desavenças, mas sempre firme forme nos seus propósitos. Casamos quando nos vimos a primeira vez e não mais nos desgrudamos. Casamento oficial veio acontecer muito tempo depois.

Logo em seguida, o artista continuou a homenagem citando algumas características de seu amado e engradeceu a família que eles tem. Vale citar que os dois são pais de Dante, de 11 anos de idade, e de Olívia de nove anos de idade - oficialmente adotados em 2021, na Amazônia.

Geminiano integral, o oposto do meu signo que segundo especialistas minha casa do amor e acertou em cheio! E hoje somos uma nova família. Um casal, irmãos de sangue e a cara do Pai Adriano. Sempre achei o meu moreno lindo, e agora tenho mais dois morenos mais lindos.