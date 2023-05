Onde ficar em Dublin – 10 bons hotéis na capital irlandesa

Maria Beatriz Vaccari

30/05/2023 | 11:55



A dica para quem pretende conhecer a capital da Irlanda é planejar bem a viagem. Dessa forma, é possível incluir os principais pontos turísticos da cidade no roteiro e conhecer atrações gastronômicas imperdíveis. Procurar informações sobre os bairros na hora de decidir onde ficar em Dublin também é essencial para garantir uma experiência mais confortável.

A boa notícia é que o destino tem várias opções de hotéis para todos os públicos. Neste post, listamos alguns empreendimentos que valem a reserva.

Onde ficar em Dublin

Boa parte dos turistas que viajam a Dublin se hospeda na região central da cidade. Além de abrigar algumas das atrações mais famosas do pedaço (como o bairro Temple Bar, lar do pub homônimo), a área oferece uma ampla gama de comércios e espaços gastronômicos.

Outro local popular quando o assunto é hospedagem é Ballsbridge. Diferentemente do Centro, o local tem uma atmosfera mais traquila, com ruas arborizadas e parques.

Em expansão, Docklands também vem chamando a atenção dos viajantes. A região tem prédios modernos, opções gastronômicas variadas e ótimos hotéis.

Os hotéis em Dublin recomendados pelo Rota de Férias são:

Brooks Hotel

Localizado na parte central de Dublin, o Brooks Hotel é indicado para quem gosta de ficar perto da agitação. Dali, é fácil chegar a lugares como o badalado bairro Temple Bar.

The Westin Dublin

O The Westin Dublin é uma das opções de luxo mais tradicionais da capital irlandesa. Além de contar um elegante lounge, o hotel tem uma churrascaria contemporânea.

Conrad Dublin

Outra opção para quem procura um local requintado é o Conrad Dublin. Em frente ao National Concert Hall, o hotel tem acomodações luxuosas e completas, além de espaços gastronômicos para refeições e coquetéis.

Mespil Hotel

Caso o objetivo seja encontrar uma boa acomodação em Ballsbridge, considere fazer uma reserva no Mespil Hotel. O complexo tem ambientes com decoração moderna e cantinhos perfeitos para apreciar bons drinques.

The Merrion Hotel

A localização privilegiada – bem no Centro de Dublin – é um dos grandes diferenciais do The Merrion Hotel. Os hóspedes podem fazer tratamentos no spa e experimentar receitas de alta gastronomia.

InterContinental Dublin

Baseado no prédio do antigo Four Seasons, o InterContinental Dublin é uma dos melhores hotéis de luxo em Ballsbridge. Além de oferecer infraestrutura completa, o empreendimento conquista os visitantes com seus belíssimos jardins.

The Westbury Hotel

Localizado entre Trinity College e o parque St Stephen’s Green, o The Westbury Hotel oferece fácil acesso às atrações mais famosas de Dublin. Vale a pena ir ao restaurante The Gallery, conhecido por servir chá da tarde.

The Alex

O restaurante Caravaggios, que fica dentro do The Alex, é especializado em receitas típicas da culinária Irlandesa. O hotel também conta com acomodações confortáveis, academia 24 horas e bar.

The Marker Hotel

O prédio diferentão do The Marker Hotel chama atenção de longe. Além de oferecer suítes muito bem equipadas, o complexo tem um rooftop perfeito para curtir Dublin de um jeito exclusivo.

The Fitzwilliam Hotel

As acomodações do The Fitzwilliam Hotel oferecem roupão, chinelos e até sistema de som. O empreendimento fica no coração de Dublin, a aproximadamente cinco minutos a pé do Temple Bar.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já sabe onde ficar em Dublin, é hora de planejar um roteiro. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade. Além disso, aproveite para conferir nosso guia completo que mostra o que fazer em Munique e traz dicas importantes para aproveitar a viagem ao máximo.

Seguro viagem Europa

O seguro viagem é obrigatório na maior parte dos países da Europa. A dica é contratar o pacote com antecedência para aproveitar promoções e tarifas mais atrativas.

Este comparador online analisa, de uma só vez, os preços das principais operadoras do mercado. Assim, você ganha tempo e fecha o contrato com mais segurança.

Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom abaixo têm 15% de desconto.

Chip viagem Europa

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para a Europa ficará muito melhor. Por isso, vale a pena usar o chip da America Chip, que oferece boa conectividade não apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas.

E o melhor de tudo é que você tem atendimento de alto nível e recebe tudo em casa antes mesmo de viajar, com todas as instruções para instalar em seu telefone, que são muito simples.

Tours, ingressos e transporte em Dublin

O site Civitatis permite reservar tours, ingressos e transfers em diversos destinos da Europa, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prático e visual, ele conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.

