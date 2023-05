Os 10 carros mais baratos para comprar em 2023

Da Redação, com assessoria

No Brasil, encontrar carros com preços acessíveis está cada vez mais difícil. Segundo a consultoria Jato Dynamics, este movimento aconteceu devido a alta do preço dos modelos zero km, com a crise dos componentes das montadoras e também o resfriamento da demanda impulsionada pela pandemia de covid-19. A pesquisa apontou que, entre 2021 e 2022, houve um crescimento de 16,9% no preço dos veículos novos, chegando a custar mais de R$ 130 mil.

De acordo com Bruno Poljokan, CRO da Kovi, mesmo com uma pequena melhora nas vendas, os carros mais baratos ficaram bem fora da realidade. “Atualmente, o Brasil é o sexto maior mercado de veículos, subindo duas posições no ranking mundial. No ano passado foram mais de 1,9 milhão de unidades vendidas. Estamos percebendo um crescimento ainda tímido em comparação a uma década atrás, quando o País vivia seu auge nas vendas e era possível encontrar um leque de opções de automóveis custando um valor abaixo de R$ 70 mil”, comenta.

Para ajudar na busca por um veículo 0 km mais acessível, o especialista realizou uma pesquisa de mercado e levantou os 10 carros mais baratos para quem pretende comprar ainda em 2023. Confira!

1. Renault Kwid Zen – R$ 68.190

O Renault Kwid Zen lidera o topo da lista dos carros mais baratos do Brasil. Com a sua versão 1.0 SCe 12V de três cilindros e o câmbio manual de cinco marchas, conta com poucos equipamentos como rádio com USB e Bluetooth, sistema start-stop, iluminação diurna em LED, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, direção elétrica e monitoramento de pressão dos pneus.

2. Fiat Mobi – R$ 68.990

Na segunda posição está o Fiat Mobi Like 1.0, que traz sob o seu capô um motor 1.0 Fire 8V (único carro do País a usar ainda este propulsor) e câmbio manual padrão (5 marchas). O subcompacto é o que mais se destaca no mercado brasileiro nesta categoria. Como principais diferenciais, estão direção hidráulica, ar-condicionado, rodas de aço com calotas, predisposição para rádio e vidros elétricos dianteiros.

3. Citroen C3 – a partir de R$ 69,990

Em terceiro lugar, está o Citroen C3, que foi lançado em 2022 e conta com uma lista simples de equipamentos, mas possui mais espaço interno do que o Kwid e o Mobi. Com um motor 1.0 Firefly três cilindros e boa altura do solo, dá a ele um ar de SUV, o que chama atenção dos consumidores. Sua única opção de transmissão é a manual de cinco marchas. Ademais, a sua versão acompanha ar-condicionado, direção elétrica assistida, vidros dianteiros e travas elétricas, controle de estabilidade e tração, monitoramento dos pneus e assistente de partida em rampas.

4. Volkswagen Gol – R$ 78.160

A quarta posição ficou para o favorito da Volkswagen: o Gol. O veículo está se despedindo do mercado, pois é incompatível com as novas regulamentações de emissões e segurança no País, segundo a montadora. O modelo mais básico dele é manual e com cinco marchas, conta com travas elétricas, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, limpador traseiro com desembaçador e preparação para rádio.

5. Fiat Argo – R$ 78.590

Ocupando o quinto lugar entre os carros mais baratos está o Fiat Argo, com o seu modelo 1.0 e transmissão manual de cinco marchas. Sendo um pouco mais equipado do que o Mobi, o carro da montadora italiana acompanha um computador de bordo com display TFT de 3,5” como seu diferencial em relação aos outros modelos da marca considerados mais baratos, bem como ar-condicionado, direção e travas elétricas.

6. Hyundai HB20 – R$ 79.490

Na sua versão 1.0, o Hyundai HB20 o primeiro do ranking a apresentar câmbio de seis marchas, apesar de ainda ser manual. Conta com um motor 1.0 Kappa 12V, e com uma lista de equipamentos que tem chamado a atenção principalmente de seus concorrentes: seis airbags, ar-condicionado, direção elétrica, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, travas e vidros elétricos dianteiros, computador de bordo com tela TFT de 3,5”, rádio com USB e Bluetooth, e iluminação diurna em LED.

7. Renault Stepway – R$ 79.990

Em sétimo lugar, sendo o primeiro da lista a ser acompanhado por uma central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay em vez de um rádio, está o Renault Stepway Zen 1.0. A nova versão do Stepway chega para ocupar o espaço do hatchback Sandero, e vem com motor 1.0 SCe 16V, câmbio manual de cinco marchas, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, direção eletro-hidráulica e quatro airbags.

8. Peugeot 208 Like 1.0 – R$ 79.990

Na oitava posição está o Peugeot 208 Like 1.0. O novo carro hatch da marca possui motor 1.0 Firefly 6V e oferece uma das melhores opções de equipamentos do mercado: câmbio manual com cinco marchas, controles de estabilidade e tração, quatro airbags, iluminação diurna em LED, travas e vidros elétricos, e central multimídia de 10,3” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

9. Chevrolet Onix – R$ 82.490

O hatch da General Motors faz sucesso com o público jovem e se destaca também pelo seu custo benefício na versão 1.0 12V, que conta com câmbio manual de seis marchas, seis airbags, direção elétrica, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, som com Bluetooth e limitador de velocidade.

10. Fiat Cronos – R$ 83.890

Na última posição entre os carros mais baratos está mais um veículo da montadora italiana Fiat: o Cronos. O modelo passou por um reajuste de 2,3% em sua nova versão 1.0 e é considerado o sedã mais barato do Brasil em 2023. Acompanhando sua versão de entrada, a linha estreia com motor 1.0 Firefly de 75 cv e 10,7 kgfm, ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros e travas elétricos, coluna de direção com ajuste de altura e monitor de pressão dos pneus.