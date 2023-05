O calvário da pequena e média indústria

Da Redação



Neste mês, em 25 de maio, foi celebrado o Dia da Indústria, data que lembra o quanto o setor industrial brasileiro tem seu protagonismo na história do nosso País.

Considerando a diversidade de setores, podemos destacar que as pequenas e médias indústrias geram inúmeros empregos, aquecem o mercado e criam oportunidades. Mas quando falamos de fomentos subsidiados, nós somos os menos favorecidos nas possibilidades de modernização, digitalização e inovação. No Brasil, existem diversos incentivos, há grandes projetos envolvendo as inovações necessárias para fomentar a competitividade destas indústrias, porém, o acesso a isso é dificultoso e inviabiliza as chances destas empresas, o que torna os recursos exclusivos para indústrias que realmente não precisam do fomento</CW>.

Como exemplo, cito os recursos subsidiados pela Finep, agência pública que financia a inovação, desde a pesquisa básica até a preparação do produto para o mercado. Falo, inclusive, com propriedade de quem já recebeu resposta negativa para um grande projeto de inovação, que possuía um payback de quatro anos que, ainda, casava com a carência da linha que era excelente e inigualável. Porém, a linha não era para nós, empresários, pobres mortais.

Considerando todos os requisitos solicitados e mesmo com todas as certidões, garantias em equipamentos e aval do projeto elaborado em conjunto com o Senai São Paulo, entenderam que a nossa empresa não faturava o suficiente para o crédito.

Para que serve uma agência de fomento que só ajuda quem já é grande e não auxilia o pequeno/médio empresário a crescer? Para que serve uma agência de fomento subsidiada com o nosso recurso, que só avalia o passado e não as possibilidades?

Estou vendo um movimento interessante do nosso governo em fomentar a inovação e isso é muito salutar. Porém, quero acreditar que o governo olhe para as pequenas e médias indústrias que, como no meu caso, não possuem floresta, plantas, ações, fazendas, entre outras coisas para oferecer em garantias, mas que têm muita garra, vontade e, principalmente, projeto estruturado para crescer, gerar empregos e desenvolver a sociedade no nosso entorno, que é o que nossa indústria tem feito ao longo destes 18 anos de atuação, no entanto, sem o apoio de quem deveria nos apoiar.





Eduardo Mazurkyewistz é empresário e 2º vice-diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) – São Bernardo.