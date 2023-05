Lula defende retomada da Unasul e fala em 'reavivar' compromisso com integração sul-americana

30/05/2023 | 11:33



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa da União de Nações Sul-americanas (Unasul) e disse que é necessário "reavivar compromisso com integração sul-americana". As declarações vêm em meio a esforços do petista de reativar a iniciativa, apesar da resistência de alguns países da América do Sul.

"Tenho firme convicção de que precisamos reavivar nosso compromisso com a integração sul-americana. Entendemos que a integração sul-americana é essencial para o fortalecimento da unidade da América Latina e do Caribe. O que nos reúne hoje em Brasília é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para nossa região, determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações", disse o presidente brasileiro em reunião com presidentes de países da região, em Brasília, nesta terça-feira, 30.

Lula afirmou que a Unasul foi um importante "fórum de solução de controvérsias entre países da região" e contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico da América do Sul.

"A Unasul foi efetiva como fórum de solução de controvérsias entre países da região, notadamente na crise entre Colômbia e Equador e no conflito separatista boliviano. Obtivemos resultados expressivos na redução do desmatamento e dos delitos transnacionais. Não resolvemos todos os nossos problemas, mas nos dispusemos a enfrentá-los em vez de ignorá-los", reforçou Lula.