Conheça os jabutis, esses animais da fauna do Grande ABC

31/05/2023 | 10:00



Em celebração ao Dia Mundial da Tartaruga, comemorado em 23 de maio, o Diarinho Pet visitou o Jardim Botânico de Diadema para conhecer o projeto de conscientização e preservação dos jabutis.

O que muita gente não sabe é que os cágados e jabutis são espécies diferentes das tartarugas, explicou o biólogo do Jardim Botânico, Sandro Santana. "Apesar de terem uma estrutura semelhante, com cascos nas costas, os jabutis e cágados são espécies completamente distintas das tartarugas", pontua.

Ele ressaltou ainda que os jabutis são animais nativos da fauna da Mata Atlântica local e considerados animais silvestres. Portanto, a criação ou domesticação desses animais é ilegal. "O jabuti é um animal terrestre adaptado à mata. Quando criado em ambientes domésticos com terreno plano ou em piso, podem ocorrer deformações no casco", explica o biólogo.

O Jardim Botânico acolhe esses animais vítimas de maus-tratos, comércio ilegal e apreensão. Com um projeto de conscientização, os visitantes são recebidos com uma programação didática sobre as espécies e a preservação da fauna e do meio ambiente.

A entrada no parque é permitida apenas na presença de monitores e a visita deve ser agendada previamente por meio do e-mail educambientaldiadema21@gmail.com.

O Jardim Botânico de Diadema está localizado à Rua Ipitá, 193, Jardim Inamar, Diadema, e funciona das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30.