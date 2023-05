Morre Jorge Lucas, compositor de sambas do Império Serrano, aos 79 anos

30/05/2023 | 11:08



Morreu no domingo, dia 28, o compositor Jorge Lucas (Jorcilei Lucas Suplino), integrante da ala de compositores da escola de samba Império Serrano, do Rio de Janeiro. Ele tinha 79 anos. No Instagram oficial da Império Serrano foi compartilhado um post em homenagem a Lucas, que compôs muitas músicas para a escola, entre elas: Arte em tom maior, de 1970, Brasil, berço dos imigrantes, de 1977, Municipal maravilhoso, 70 anos de glórias, de 1979, Na terra do Pau-Brasil, nem tudo Caminha viu?, de 1981 e o O tempo não para do ano, de 1995.

Jorge Lucas teve grande influência nos enredos da escola, principalmente entre os anos de 1970 a 1981, quando dividiu os créditos da canção Arte em tom maior com Aidno Sá e Nina Rodrigues.

Nas redes sociais, familiares e integrantes da escola lamentaram o falecimento do compositor, que será sepultado nesta terça-feira, 30, às 14h, na Praça Nossa Senhora da Apresentação, 198, Irajá, conforme informações de Lucas Donato, neto de Jorge Lucas.