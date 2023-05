Pedro Pascal revela que pegou infecção ocular após reencenar cena de morte em Game of Thrones com fãs

30/05/2023 | 11:11



Pedro Pascal estava tão animado com o sucesso de seu personagem em Game Of Thrones que nem se deu conta de que o carinho dos fãs poderia lhe causar uma infecção ocular. Não está entendendo nada? Tudo bem, a gente te explica!

Na série, o personagem de Pedro, Oberyn, morre ao ter seus olhos pressionados para dentro do crânio. Com isso, muitos fãs de GOT acabaram criando o desejo de refazer a cena com o ator e sempre pediam para tirar fotos com as mãos nos olhos de Pascal.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ele contou:

- Lembro-me que antigamente, por causa de Game of Thrones e a maneira como meu personagem morreu? as pessoas gostavam muito de tirar selfies com os polegares nos meus olhos. No começo, eu estava tão determinado e feliz com o sucesso do personagem na série que deixava!

Mas o hábito acabou trazendo uma consequência ruim:

- Lembro-me de ter uma pequena infecção ocular.

Eita!