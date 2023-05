Vídeo em que Beyoncé dá um sorriso orgulhosa de Blue Ivy viraliza nas redes sociais

30/05/2023 | 11:10



Você já deve ter visto aqui, que Beyoncé está fazendo uma nova turnê e está simplesmente arrasando em seus eventos. E claro, a mamãe coruja tem motivos de sobra para se orgulhar de sua filha, Blue Ivy.

Para quem não sabe, a garota de 11 anos de idade, é filha de Beyoncé com Jay-Z e é a primogênita do casal. Vale citar que ela anda marcando presença no palco durante as apresentações da mãe nesta nova turnê.

Em um recente show, a cantora não conseguiu esconder o tamanho do orgulho de ver a filha integrando (e arrasando) ao corpo de ballet em seus eventos. Os internautas ficaram com o coração quentinho com a atitude de Beyoncé, e claro, viralizaram o vídeo.