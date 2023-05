Relacionamento de Luan Santana e Izabela Cunha chega ao fim

30/05/2023 | 11:10



Segundo o jornal Metrópoles, o relacionamento de Luan Santana e Izabela Cunha chegou ao fim. O casal estaria junto há quase dois anos e estavam noivos desde julho de 2022.

O anúncio do término ainda não foi feito ao público, mas conforme informações do jornal, a decisão foi tomada na última quinta-feira, dia 25. O cantor assumiu o namoro com a modelo nas redes sociais no fim de 2021.

Vale lembrar que Izabela nasceu em Poços de Caldas, em Minas Gerais, e já realizou diversos trabalhos como modelo fora do Brasil, sendo os principais projetos da moça feitos na Itália.