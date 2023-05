Como entrar no cassino chillbet?

Da Redação

Do 33Giga



30/05/2023 | 10:55



O interesse das pessoas por apostas e jogos de azar está crescendo. Isso contribui para o surgimento de novas lojas de apostas no mercado.

A Chillbet casino é uma delas, uma organização jovem, mas muito promissora. A empresa iniciou suas operações em 2018, mas já conquistou um exército de fãs em sua existência relativamente curta.

Registro na Chillbet

É fácil para os novos usuários se registrarem no site. Há uma maneira de escolher:

Opção rápida.

Por meio de redes sociais.

No primeiro caso, o jogador precisa digitar seu número de telefone, e-mail, escolher uma moeda e criar uma senha. As unidades monetárias de sua conta podem ser escolhidas em uma grande lista. A casa de apostas oferece as mais comuns (euros, dólares), além de francos e kwachis zambianos. Há mais de 55 opções, mas você pode escolher uma.

Se houver um código promocional que dê bônus, você também pode inseri-lo. Mas mesmo na ausência de tal combinação, o usuário será recompensado com presentes. Se for necessário um registro simples, será escolhido o método de autorização por meio de redes sociais.

Em ambos os casos, é necessário marcar a caixa com o Acordo (procedimento padrão). A propósito, o site oficial tem duas versões. Uma delas é a versão móvel. Ela pode ser selecionada na página principal. O usuário também tem o direito de personalizar o idioma do recurso. Há um total de 21 ofertas.

Programa de bônus da casa de apostas

O sistema de bônus e presentes oferecidos pela casa de apostas é extenso. Os regulares incluem +500% no primeiro depósito, prêmios em dinheiro para lugares no ranking de jogadores ativos, 30% de cashback do cassino (o apostador recebe de volta o dinheiro perdido em 7 dias).

A casa de apostas realiza regularmente torneios, nos quais são sorteados bons prêmios em dinheiro. Às vezes, não é necessária a participação ativa do jogador. Ele pode ganhar o prêmio máximo apenas apostando. Por exemplo, nos jogos ao vivo, cada aposta vencedora pode trazer um bônus na forma de um prêmio de torneio, além da renda direta. No último sorteio, o prêmio máximo foi de 200.000. Para participar, o jogador teve de apostar no TVET. Máxima passividade, mas com um bom prêmio – é por isso que os jogadores gostam da casa de apostas.

Recursos da casa de apostas

No site principal, todas as ofertas são destacadas em categorias. Elas são, como na maioria das casas de apostas, padrão. Há a clássica Line e a Gambling.

Em Live, o usuário pode escolher qualquer evento esportivo. Há muitas opções. Ao acessar a linha, é possível ver que a casa de apostas é dotada de grandes possibilidades. Tanto os esportes mais populares quanto os menos populares estão disponíveis para o usuário. O que está disponível:

Futebol, hóquei, basquete, tênis.

Vôlei, badminton, handebol, críquete.

Futsal, boxe.

Há um filtro para uma pesquisa confortável. Você pode selecionar o evento por data e hora. Há também uma linha onde você pode digitar o nome. Em termos de cotações, a casa de apostas não é a mais lucrativa. A margem é de até 5% no pré-jogo e, ao vivo, o valor é ainda menor. Os resultados de igual probabilidade são, na maioria das vezes, avaliados em não mais do que 1,90.

Programa de afiliados da Chillbet

A empresa está se desenvolvendo ativamente e, por isso, usa todos os meios para se promover. Um dos métodos é o programa de indicação, mas com um interesse muito favorável. No final do ano de 2022, o jogador recebe até 60% da renda dos participantes que ele atraiu. Qualquer pessoa pode participar do programa de afiliados.

A casa de apostas fornece todos os materiais para promoção: textos, banners. Há uma descrição detalhada dessa cooperação no site, para que você possa ler todas as regras do regulamento. Há pontos incompreensíveis em algumas cláusulas. Por exemplo, uma delas afirma que a interação com um jogador pode ser suspensa a qualquer momento, e a casa de apostas tem o direito de não informar o motivo para isso.

Em geral, as regras são claras e fáceis de entender. Por exemplo, o jogador é compensado uma vez por semana por sua participação na parceria. Os fundos são recebidos na moeda que o usuário escolheu na fase de adesão ao projeto.

Suporte técnico

A casa de apostas tem suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode fazer uma consulta enviando um e-mail (o endereço está na página inicial) ou escrevendo para um chatbot.