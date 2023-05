Taxas de juros caem com exterior, após IGP-M e fala de Campos Neto sobre inflação

30/05/2023 | 10:03



Após subirem nesta segunda-feira, 29, os juros futuros têm leve recuo pela manhã, em sintonia com os yields dos Treasuries, que recuam diante do acordo para elevação do teto da dívida americana. Além disso, o IGP-M mostrou deflação no piso das estimativas. O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, expressou otimismo com a melhora das expectativas de inflação no longo prazo, que ainda seguem bastante elevadas em razão do debate sobre a meta e as incertezas fiscais, segundo ele.

Às 9h38 desta terça-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,185%, de 13,204% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 recuava para 11,43%, de 11,48%, e o para janeiro de 2027 cedia para 10,90%, de 10,96% no ajuste de na segunda-feira. O vencimento para janeiro de 2029 recuava para 11,23%, de 11,29%.