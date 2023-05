Novos BMW X5 e BMW X6 chegam ao Brasil; veja detalhes

Da Redação

Os novos BMW X5 e BMW X6 já estão à venda no Brasil. Produzidos na fábrica do BMW Group em Spartanburg, nos EUA, a dupla ganhou atualizações no visual, no interior, na tecnologia a bordo e de propulsão para continuarem à frente nos respectivos segmentos.

O novo BMW X5 está mais moderno e robusto visualmente. A dianteira é moldada pelos novos faróis, que estão 35 milímetros mais finos que os anteriores, e grade em forma de duplo rim, característicos da BMW. A luz diurna em LED aponta para fora em formato de seta e faz o papel de indicador de direção, quando acionado.

A grade iluminada, também chamada de BMW Iconic Glow, agora é oferecida em todas as versões do novo BMW X5. Sua iluminação sequencial cria uma aparência extremamente atraente e típica da marca. As entradas de ar verticais e a inferior, com detalhes decorativos em cromado efeito pérola e aberturas triangulares, também contribuem para a aura vanguardista.

Na traseira, as redesenhadas lanternas também ganham novos contornos e formatos de iluminação, tornam o visual do modelo em ambientes noturnos ainda mais imponente e atraente.

O novo BMW X6 segue a receita adotada no X5, também com faróis mais afilados do que o modelo anterior e com luzes diurnas em formato de seta. A grade iluminada, que estreou no modelo, segue sendo disponibilizada, exceto no X6 M.

O caráter dinâmico do novo BMW X6 é realçado de forma ainda mais intensa com o pacote M Sport na versão equipada com motor seis cilindros. O para-choque traseiro também foi redesenhado e agora ostenta novas ponteiras de escapamento em formato trapezoidal.

Por dentro, a dupla passa a ser equipada com o BMW Curved Display. Ele é composto por uma tela de informações de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia.

O sistema, que estreou no BMW iX e, aos poucos, vai chegando aos outros modelos do line-up da marca tornam a condução muito mais agradável e reduzem significativamente o número de botões em favor do controle digital para inúmeras funções.

Novo BMW X5 eletrificado

A motorização do novo BMW X5 híbrida plug-in foi totalmente reformulada. Um motor a gasolina de seis cilindros em linha de 313cv e um novo motor elétrico de 197cv se unem para desenvolver 489cv de potência combinada – um aumento de 96cv em relação ao modelo anterior – e torque combinado de 700Nm, um aumento de 100Nm sobre o antecessor.

Integrado na transmissão Steptronic Sport de oito marchas, o motor elétrico utiliza um novo sistema pré-engrenagem para melhorar a entrega de torque e contribuir para um desempenho ainda mais esportivo para o modelo. O BMW X5 xDrive50e acelera de 0 a 100km/h em apenas 4,8 segundos.

A quantidade de energia utilizável que pode ser armazenada pela bateria de alta tensão aumentou quase 25% em relação à geração anterior, para 25,7 kWh de capacidade utilizável.

O alcance elétrico do novo BMW X5 xDrive50e varia de até 79 km no ciclo PBEV a 110 km no ciclo WLTP. Dois carregadores de alta potência acompanham o carro, um carregador Flex Charger portátil de até 11 kW e uma BMW Wallbox de até 22 kW garantem a recarga em casa e em viagens.

Novo BMW X6 com nova motorização

O novo BMW X6 também chega ao Brasil com nova motorização. O propulsor ganhou inovações no processo de combustão, troca de gases, controle de válvulas, sistema de injeção e ignição. Com isso, o seis cilindros em linha ganhou 47cv de potência em relação ao modelo anterior, totalizando, 381cv e 520Nm de torque.

A versão X6 M Competition mantém o V8 bi-turbo, sendo duas turbinas com tecnologia TwinPower com bancadas de admissão de fluxo cruzado – sistema patenteado BMW Group, com deslocamento de 4.4 litros, que geram 625cv de potência a 6.000 giros e 750Nm de torque, atingidos na faixa entre 1.800 e 5.860 rotações.

Entre os equipamentos disponíveis para ambos os modelos, destaque para a Digital Key plus que substitui as chaves físicas do veículo para a abertura das portas e ignição do motor. Chamada de UWB (banda ultra larga), não há mais a necessidade de aproximar o smartphone ou smartwatch da maçaneta do veículo para abri-lo e do carregador sem fio para ligar o motor. A tecnologia está disponível para modelos compatíveis da Apple e Samsung.

O BMW Comfort Access 2.0 destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave, além de possibilitar a abertura do porta-malas através da aproximação do pé no para-choque traseiro; Faróis Full LED adaptativos; Ar-condicionado com controle digital automático de quatro zonas; Sistema Parking Assistant Professional que estaciona o veículo para o motorista, permite a visualização 360° do veículo e seus arredores; e o Reversing Assist, que refaz em marcha a ré os últimos 50 metros percorridos pelo veículo.

Ambos os modelos também são equipados com o Driving Assistant Professional, assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, que informa o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW com sistema testado e desenvolvido pelo time da engenharia da empresa no Brasil por meio de uma parceria com a equipe global, sediada na Alemanha, capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos. É ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase programada pelo motorista. Os modelos podem também se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software quando disponíveis.

O aplicativo My BMW, com um design moderno e uma interface intuitiva para o usuário, oferece uma experiência de mobilidade totalmente nova. Com ele, é possível verificar o status do seu BMW, ativar funções de comando à distância, serviços inteligentes que apoiam sua mobilidade para carros eletrificados, planejar antecipadamente viagens e reservar serviços, tudo a partir do smartphone.

Todas os novos BMW X5 e BMW X6 chegam ao Brasil com o programa BSI gratuito pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro). O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.