Skatista de Santo André leva bronze em mundial

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



30/05/2023 | 09:40



O Brasil e o Grande ABC deram mais um passo para o crescimento do skate entre as mais novas gerações. No domingo, a skatista moradora de Santo André Raicca Ventura, 16 anos, conquistou a medalha de bronze no Pro Tour, torneio realizado em San Juan, na Argentina.

Grande promessa do skate brasileiro, Raicca já é medalhista de alguns campeonatos, e, recentemente, passou a integrar a Seleção Brasileira de skateboard na categoria park. A atleta é destaque da categoria e apresenta potencial para ser representante brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

A jovem já faz história ao lado de Dora Varella. As duas foram as primeiras mulheres que encararam a mega rampa de Bob Burnquist em Vista, na Califórnia, considerada a maior pista de skate do mundo.

Com o bronze conquistado, Raicca Ventura ocupa agora a quinta posição no ranking da World Skate, após cravar 85,17 ao encerrar a volta com um backside kickflip indy no último segundo.

Apesar da pouca idade, a brasileira já possui vasta experiência. No ano passado, ela disputou o mesmo campeonato em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, caindo na semifinal.

Enxergando o lado positivo da situação, ela fala com alegria sobre disputar mais um Pro Tour, e destaca a importância de chegar ao pódio. “Aqui(Argentina) estava o mesmo pessoal com quem eu competi em Dubai, só que mesmo assim acaba sendo legal, eu me divirto andando de skate com os grindos, e admirando o nível da competição”, disse a atleta de Santo André.

“Foi muito importante eu ter ficado em terceiro luigar nesse campeonato, porque isso dá vaga para a Olimpíada, sendo muito importante para o ciclo olímpico. As três mais bem colocadas do Brasil vão para Paris”, completou.