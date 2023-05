Ana Carolina Serra visita linha da CPTM na região

Da Redação



30/05/2023 | 09:27



Presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputada Ana Carolina Serra (Cidadania23) e o vice-presidente da Comissão, deputado Maurici (PT), percorreram, nesta segunda-feira (29), a Linha 10–Turquesa da CPTM junto dos técnicos da MRS Logística para conhecer mais sobre o projeto que objetiva segregar a via, separando os trilhos em que circulam os trens de passageiros e os trens de carga.

Pelo estudo da MRS estão previstas duas intervenções de segregação de vias: a Noroeste (estação Barra Funda e Jundiaí) e a Sudeste (Brás a Rio Grande da Serra). Somadas, elas têm mais de 90 quilômetros de extensão. “A convite do deputado Maurici, percorremos a Linha 10 com a equipe técnica da MRS para obter mais informações sobre a proposta. A linha passa por cinco das sete cidades do Grande ABC, portanto, qualquer intervenção logística impacta diretamente milhares de pessoas que se utilizam do transporte sobre trilho”, destacou.

Ainda segundo Ana Carolina Serra, as informações obtidas com a visita técnica serão levadas à Comissão para discussão do tema no colegiado. “Segundo a empresa, a segregação das linhas evitará impactos no tempo de viagem e de transtornos na espera dos trens. Levaremos as informações à Comissão para análise e discussão do estudo, visando garantir o melhor atendimento possível aos usuários do transporte metropolitano e garantindo o desenvolvimento das regiões afetadas pela proposta”, disse a parlamentar.

Para o deputado Maurici, a iniciativa serviu para detalhar o convênio assinado entre a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e a empresa de transporte ferroviário de carga, MRS Logística, para alinhar as operações de trens no trecho urbano da Grande São Paulo. “A MRS estendeu a concessão que ela tem do Governo Federal para o transporte de carga entre o porto de Santos e Jundiaí. A contrapartida é construir uma linha segregada só para carga ao longo da linha 10-Turquesa da CPTM. A ideia de percorrer o trecho é a de colher informações se teremos desapropriações, desmobilização de residências e ou de indústria, enfim, conhecer mais sobre o projeto”, finalizou o deputado.