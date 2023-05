Secretária interina de São Caetano foge de perguntas sobre aluguel de imóvel

Artur Rodrigues

do Diário do Grande ABC



30/05/2023 | 09:16



Em audiência pública realizada na Câmara de São Caetano na noite de ontem, a secretária interina da Saúde, Cibele Cristine Remondes Sequeira, se recusou a responder os questionamentos envolvendo o aluguel do imóvel onde foi construído o Hospital Veterinário Universitário Municipal São Lázaro, da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), pertencente à AAS Administração de Bens Ltda, que tem como um dos sócios o seu marido, Luiz Aires da Silva Sequeira.

“Não vou poder responder porque o assunto aqui é a prestação de contas do primeiro quadrimestre, eu acredito que foge um pouco. Há tantas coisas para se discutir aqui, como as ações relacionadas à saúde", disse Cibele quando questionada pela vereadora Bruna Biondi, do mandato coletivo Mulheres Por + Direitos (Psol).

Fato que chamou atenção, além da esquiva da secretária interina, foram as tentativas por parte da base do governo de José Auricchio Júnior (PSDB) de evitar que esse assunto entrasse em pauta. Durante o seu questionamento, Bruna foi interrompida três vezes pelo líder do governo na Câmara, o vereador Gilberto Costa (Avante). “Esse aí é um problema da USCS. Sobre a prestação de contas, nós gostaríamos de ouvir. Mas qualquer outro tema não faz parte da discussão”, falou o parlamentar. Gilberto ainda pediu ao presidente da Casa em exercício na audiência, Marcos Fontes (PSDB), para desconsiderar a pergunta de Bruna. Marcos reiterou as palavras ditas pelo líder da base governista. “Realmente, vereadora, o hospital veterinário é relacionado à USCS. Processo licitatório é outra coisa, não é o que está sendo discutido aqui”, disse o tucano.

Presente na audiência, o Diário voltou a questionar Cibele sobre o aluguel assinado em 2020, sem licitação, pelo reitor da USCS, Leandro Prearo (PSD), e os três sócios da AAS Administração de Bens Ltda. O jornal ainda questionou a presença da secretária interina, que também é professora de medicina da universidade, no Conselho Curador da da FAUSCS (Fundação de Apoio à Universidade Municipal de São Caetano), conforme consta no site da própria fundação em publicação de 6 de fevereiro sobre a reunião ordinária, na qual estavam presentes Cibele, Prearo, entre outros.

“Como eu já disse, a pauta aqui é a prestação de contas referentes ao primeiro quadrimestre. Eu não tenho nenhuma gerência sobre a empresa, não faço parte dela, então acredito que este não seja o local certo para se discutir sobre isso”, respondeu.

Embora a pauta principal da audiência fosse o balanço da Secretaria da Saúde no primeiro quadrimestre deste ano, não há nenhuma determinação no regimento interno na Câmara e na Lei Orgânica do município que impeça os vereadores e público presentes de abordarem questões além do tema proposto.