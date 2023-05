30/05/2023 | 09:10



Sidney Magal deve receber alta da UTI nesta terça-feira, dia 30. O cantor, de 72 anos de idade, passou mal durante um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e precisou ser hospitalizado na última sexta-feira, dia 26. Ele está internado no Hospital do Coração.

Segundo informações da assessoria de imprensa, Magal teve um pico de pressão alta durante a apresentação. Um pouco depois, ele próprio surgiu nas redes sociais para tranquilizar os fãs.

Em entrevista ao jornal Extra, o filho de Sidney, Rodrigo Magalhães, revelou que o pai está apresentando melhora em seu quadro clínico.

- Ele segue estável, provavelmente, será liberado da UTI amanhã, mas segue em observação e ainda estão controlando a pressão.