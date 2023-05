Rio Grande da Serra tem serviços gratuitos da Cidadania Itinerante

Da Redação



30/05/2023 | 09:09



A partir desta terça-feira (30), a SJC (Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo), por meio do projeto Cidadania Itinerante, vai oferecer serviços gratuitos à população de Rio Grande da Serra com sua unidade móvel, que atenderá no município entre os dias 30 de maio e 3 de junho. O programa oferece diversos serviços, como emissão de documentos e certidões.

A ação tem início na Unidade Básica de Saúde Santa Tereza, na Avenida Jean Lieutaud, 373, no Jardim Santa Tereza. Na quarta-feira (31), o atendimento será na Estrada Fazenda São Joaquim, 7; e na quinta-feira (1° de junho), na Rua Guaratinguetá, s/n – Parque América (Campo 16).

Já entre sexta (2) e sábado (3), a iniciativa segue na Rua Pref. Carlos José Carlson, 200, no Centro. Durante os cinco dias, os serviços serão oferecidos das 9h às 17h. Serão entregues 150 senhas ao público por dia até uma hora antes do fim do atendimento.

A iniciativa busca expandir a atuação das coordenações, programas e serviços da SJC em todo o Estado. Em onze meses, o Cidadania Itinerante atingiu a marca de 72 mil serviços solicitados pela população. Durante o período, mais de 32 mil pessoas, de 126 municípios da Região Metropolitana, Interior e Litoral de São Paulo, foram atendidas.

Serão oferecidos para a população: agendamento para 2.ª via do RG, emissão de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito, CPF, contas de consumo (água e luz) e atestado de antecedentes criminais; solicitação de 2.ª via da CNH e da carteira de trabalho digital; entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo; recebimento de denúncias e encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC.