Sesc Santo André promove agenda para incentivar atividades físicas

Da Redação



30/05/2023 | 08:52



O Sesc Santo André promove hoje e amanhã agenda referente ao Dia do Desafio, comemorado em 31 de maio. As atividades incluem diferentes ações formativas esportivas para educadores de municípios do Grande ABC, vivências para alunos e integrantes de cursos da unidade, além de uma atividade de dança aberta ao público. Essa data faz parte de uma campanha mundial de incentivo à prática de esportes e atividades físicas realizada por instituições públicas e privadas em 14 países da América Latina. O principal objetivo é reduzir o sedentarismo.

Para alunos de cursos do Sesc Santo André, acontecerá o “Conhecendo Floorball”, uma mistura de futsal com hóquei, hoje e amanhã, com sessões das 8h às 12h e das 14h às 18h, na quadra azul. Para os curumins e esporte criança, haverá o Desafio de Sustentabilidade com Coletivo Dente de Leão. Serão promovidas duas oficinas de horta, com utilização de material reciclável (garrafas pets), e três turmas de bomba de semente para serem levadas pelos participantes com quem participar e aceitar este desafio tão importante. As ações acontecerão amanhã, das 8h às 17h, no Espaço Ateliê.

Entre a atividade aberta a todos os públicos, o Sesc Santo André está com o DDD (Dançando, desafiando e se divertindo). Esta é uma ação que trabalhará com ritmos variados na perspectiva da dança. As aulas serão ministradas pelo professor Renan (Terra da Alegria).

A trilha sonora será ao vivo e ficará a cargo da Dj Miria Alves (Groovetown Produções) e todos podem mixar. As atividades serão amanhã, com ações às 10h, 17h, 18h, 19h e 20h30, na Área de Convivência, de forma gratuita.

O Sesc Santo André fica localizado na Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar. A programação completa está disponível no site da rede (www.sesc.org.br).