Testamos: nova versão do editor de PDF SwifDoo está ainda melhor

A última atualização do editor de PDF SwifDoo tornou o programa ainda mais estável e rápido. Com isso, o software está ainda melhor – ele pode ser baixado aqui.

O 33Giga já havia feito o review do editor de PDF e, à época, gostou muito do que viu. Agora, com melhorias na parte de programação, o SwifDoo se mostra quase perfeito para quem trabalha com PDFs.

O programa segue realizando todas suas tarefas de forma rápida e simples – sem que o usuário tenha de perder a cabeça para realizar qualquer ação. Entre os destaques, edição de PDFs (inclusão ou remoção de imagens, de textos ou outros itens gráficos), além da compressão, divisão ou mescla dos arquivos.

Com poucos cliques e em poucos segundos as tarefas são realizadas. Nos testes da reportagem, o leitor de OCR do SwifDoo se mostrou, mais uma vez, acima da média. Por conta disso, ele garante que transformar um PDF em Word, por exemplo, saia da forma mais fidedigna possível.

Outro ponto alto do SwifDoo é a possibilidade de compartilhar os arquivos de forma quase que automática. Ele tem suporte nativo para enviar por email ou trabalhar com Google Drive e Dropbox.

Não são muitos pontos negativos que o programa apresenta. Se você precisa trabalhar de forma ocasional com PDFs, talvez ele não seja o ideal (há opções online e gratuitas na web).

Entretanto, para todos aqueles que desejam uma ferramenta poderosa e utilizar o formato PDF no dia a dia (ou quase), vale o download. Mesmo porque uma das licenças pagas – para utilizar por 2 anos – custa U$ 3,33 por mês e pode ser usada em dois computadores diferentes (dando, claro, cerca de R$ 5 mensais por máquina).

Há ainda opções de U$ 5,75 mensais (por 1 ano de assinatura) ou a perene (US$ 103,2 para um PC; US$ 151,1, para dois). Abaixo, confira a ficha técnica do SwifDoo, nas versões Trial (15 dias) e Pro.