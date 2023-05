São Bernardo terá tirolesa que vai até Cubatão dentro do Caminhos do Mar

Da Redação



30/05/2023 | 08:29



A partir de 7 de junho, os visitantes do Caminhos do Mar, unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, poderão voar a 70 metros de altura dos biomas da Mata Atlântica e de todas as suas belezas. O espaço, operado pela Parquetur, vai receber a tirolesa Voo da Serra, levando os aventureiros de São Bernardo a Cubatão em cerca de 60 segundos, em um percurso de 500 metros de extensão.

Com capacidade para lançamentos duplos simultâneos, é possível realizar cerca de 40 lançamentos por hora, ou seja, 80 pessoas. A decolagem é da Casa de Visitas (Estrada Caminho do Mar, Km 42, Alto da Serra, São Bernardo), construção de 1926, e após sobrevoar o Pouso de Paranapiacaba – um dos nove monumentos históricos que celebram a Independência do Brasil –, e a Estrada Velha de Santos, a aterrissagem é nas Ruínas, monumento ainda em processo de restauração.

A tirolesa Voo da Serra vai funcionar nos mesmos horários do Caminhos do Mar, de quarta-feira a domingo, entre 8h e 17h. Não é necessário comprar o ingresso do parque para encarar a atração. O valor por pessoa é de R$ 99. Ao longo do mês de lançamento, a taxa será promocional – R$ 60 (dias de semana) R$ 75 (finais de semana e feriados).

Além disso, em junho, quem voar na tirolesa ganha ingresso para visitar o parque. A atividade só fechará em condições extremas do clima, e aguarda autorização da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para finalizar a parte do projeto que torna a Voo da Serra acessível para todos os públicos.

Além da nova atração, no Caminhos do Mar também é possível realizar o Roteiro Histórico (8 km), trilha asfaltada da Estrada Velha de Santos e do Roteiro Ecoturístico (3,5 km), trilha pavimentada em pedras da Calçada do Lorena. Os mais aventureiros podem ainda agendar antecipadamente a visita para realizar o Roteiro Aventura (4.5 km) pela trilha da Cachoeira da Torre. Para conhecer outras atrações e a programação do parque acesse www.caminhosdomar.com.br.

A instalação estava prevista no edital de concessão assinado entre Parquetur e o Governo do Estado.