Marco temporal: protesto de indígenas bloqueia Rodovia dos Bandeirantes no sentido SP

30/05/2023 | 07:50



Um grupo de indígenas bloqueia a Rodovia dos Bandeirantes na manhã desta terça-feira, 30, na altura do km 20, sentido capital. Barricadas com pneus em chamas foram montadas antes das 6h e interrompem totalmente o tráfego na via, provocando mais de 6 km de congestionamento.

A manifestação é realizada por indígenas guaranis, que protestam contra a votação do PL 490, que define a adoção do chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas no País. O texto, que pode ser votado nesta terça na Câmara dos Deputados, define que apenas as populações que comprovarem a ocupação de territórios até outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, podem reivindicar a demarcação de terras.