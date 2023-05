Maria Clara Pacheco conquista a medalha de bronze no Mundial de Taekwondo

29/05/2023 | 21:57



Maria Clara Pacheco conquistou a primeira medalha do Brasil no Mundial de Taekwondo, disputado em Baku, no Azerbaijão. A lutadora, de 19 anos, ficou com a medalha de bronze na categoria até 57 quilos no primeiro dia de disputa. Após três vitórias, a brasileira foi derrotada pela húngara Luana Marton, que ficou com a medalha de ouro, ao derrotar Lo Chia-ling, de Taipei.

Com o pódio de Maria Clara, em sua primeira competição pela equipe nacional adulta, o Brasil já alcança 50% de suas expectativas, pois, segundo análise da comissão técnica, o time nacional tem a possibilidade de conquistar ao menos duas medalhas no Mundial.

Apesar de jovem, Maria Clara teve uma estreia tranquila, ao vencer por 19 a 0 a lutadora Mariya Sevostyanova, do Casaquistão. A canadense Skylar Park foi uma adversária mais complicada para a brasileira nas oitavas de final e a vitória foi por 10 a 6.

A vaga na semifinal foi suada, pois o triunfo sobre Madina Mirabzalova, do Usbequistão, só veio no desempate. Maria Clara não teve chance diante de Luana Marton na briga por um lugar na final. A húngara sempre este à frente no placar e fechou a disputa em 6/2.

A surpresa nesta categoria foi a eliminação da bicampeã olímpica da Grã-Bretanha, Jade Jones, nas quartas de final por Lo Chia-ling, de Taipei.

No masculino, o brasileiro João Victor Diniz perdeu do iraniano Matin Rezaei na categoria 67 quilos e ficou fora da disputa pelo pódio.