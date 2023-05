Dinâmica em A Grande Conquista promete tensão entre os participantes

29/05/2023 | 19:10



O final de semana de A Grande Conquista foi cheio de festa para os participantes aproveitarem bastante e parece que nesta segunda-feira, dia 29, o clima vai ficar tenso. A partir das 22h45, o programa vai exibir uma atividade inspirada em cenas de novela, em que os participantes devem indicar quem são os protagonistas, os figurantes e os vilões do programa.

Ao final da atividade, todos os moradores votados como figurantes receberão uma consequência que será escolhida pelo público no portal do R7 e revelada no dia da votação para a Zona de Risco. O programa ainda mostrará como ficou a convivência entre eles após essas decisões polêmicas.

Vale lembrar que o reality show é exibido todos os dias, de segunda a sexta às 22h45; sábado, às 22h30, e no domingo, às 23h com apresentação de Mariana Rios.