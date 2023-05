Odair quer Santos com mais intensidade para buscar a vaga na Copa do Brasil

29/05/2023 | 18:23



Após assimilar a derrota de 2 a 0 no final de semana para o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Odair Hellmann quer o time com mais intensidade para fazer frente ao Bahia, em jogo que vale a permanência do Santos na sequência da Copa do Brasil.

No entendimento do treinador, sua equipe aceitou a imposição do adversário e não conseguiu desempenhar o futebol das últimas partidas. "Não perdemos por causa de organização, mas sim de intensidade. E tecnicamente não conseguimos jogar", afirmou o treinador.

Odair vai aproveitar o trabalho de terça-feira para fazer ajustes na equipe e acertar o time tanto na parte ofensiva quanto também na marcação. Para isso, ele conta com a liderança do goleiro João Paulo, um dos destaques do time.

"Está maduro, forte e passa muita tranquilidade aos companheiros. Vamos ter uma partida muito difícil em Salvador e precisamos ter uma boa atuação fora de casa para conseguir a classificação", afirmou Odair Hellmann.

Depois de empatar no jogo de ida na Vila Belmiro em 0 a 0, o Santos precisa vencer para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. E para cumprir o objetivo, a ordem é mudar a chave. "Precisamos entrar focados no nosso objetivo, que é buscar a vitória e a vaga na Copa do Brasil."